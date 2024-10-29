Урок мужества провели в школе № 3 в Дмитрове

Участники спецоперации встретились и пообщались с учащимися старших классов школы № 3 в Дмитрове. Они рассказали о своем боевом пути и о том, почему важно быть патриотом.

Занятие состоялось в рамках военно-патриотического воспитания. На уроке мужества военнослужащие объяснили, почему они приняли решение защищать свою страну, что такое мужество и героизм.

Также для старшеклассников провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи в экстренных ситуациях. Дети получили базовые знания и отработали практические навыки.

«В Дмитровском городском округе проводится целый комплекс мероприятий, направленных на патриотическую работу с молодежью. Регулярные встречи учащихся с участниками СВО — одна из неотъемлемых частей работы по воспитанию школьников. Нынешние бойцы-герои, делают все для того, чтобы сохранить мир и чистое небо над головой. А задача ребят поддержать наших бойцов и осознать всю ту колоссальную важность и ответственность, которую несут наши бойцы», — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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