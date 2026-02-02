Урок мужества провели для учеников гимназии в Одинцове

В Одинцовской гимназии № 14 прошел урок, посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве. Занятие провели юнармейцы и активисты «Движения Первых» для учеников начальных классов.

Ребята увидели исторические экспонаты, узнали о ключевых событиях битвы и о легендарном доме Павлова — символе мужества защитников города.

«Важно, чтобы дети с ранних лет помнили о подвиге наших предков. Такие встречи помогают сохранить связь поколений», — сказал один из организаторов.

В этот же день в гимназии состоялся «Разговор о важном», приурочен он ко Дню науки. Учителя и школьники обсудили, как рождаются знания и зачем человеку постоянно учиться. Участники пришли к выводу, что наука — это постоянный поиск, где важно уметь думать и проверять факты.