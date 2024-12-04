Урок мужества провели для учащихся школы № 2 в Лобне

В школе № 2 городского округа Лобня прошел урок мужества. Заместитель председателя местного отделения «Боевого братства» и краевед Андрей Тишков рассказал ребятам о событиях 1941 года на Лобненском рубеже обороны Москвы.

Школьники узнали о подвигах солдат Красной армии и познакомились с интересными фактами о сражениях на Лобненском рубеже. Историк Андрей Тишков показал собравшимся фотографии, сделанные в 1941 году, карты и схемы. Материалы для урока мужества предоставил Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации.

После выступления краеведа состоялась дискуссия. Собравшиеся делились мнениями, знаниями и выводами о событиях тех лет. Учащиеся смогли задать Андрею Тишкову все волнующие их вопросы о боях на Лобненском рубеже.

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