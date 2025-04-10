Урок мужества провели для школьников в Солнечногорске

Урок мужества, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, провели для учащихся Ложковской школы в Солнечногорске. Мероприятие состоялось в Музее ратной и трудовой славы «Выстрел».

Дети ознакомились с экспозицией музея и своими глазами увидели артефакты Великой Отечественной войны, документы, фотографии и личные вещи солдат. Ребятам показали документальный фильм о Сталинградской битве. Также школьники посетили две выставочные экспозиции: детского творчества, посвященная Дню Победы, а также выставка портретов ветеранов-выстреловцев, участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, перед детьми выступил полковник, председатель Совета ветеранов городского округа Солнечногорск, член правления местного отделения «Боевое Братство» Геннадий Ефимов. Он рассказал о важности сохранения исторической памяти и призвал молодое поколение быть достойными наследниками героев.

«Урок мужества в музее „Выстрел“ стал живым уроком истории, патриотизма и уважения к подвигу предков. Он помог школьникам осознать значимость Великой Победы и почувствовать себя частью истории своей страны», — отметил Геннадий Ефимов.