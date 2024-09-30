Школьникам Богородского городского округа рассказали историю Донбасса. На уроке мужества они узнали о ключевых событиях региона и культуре.

Урок мужества прошел в Центре образования № 1.

30 сентября — значимая дата. В этот день произошло воссоединение Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Для жителей данных территорий этот день стал символом надежды и уверенности в будущем.

Ребята познакомились с ключевыми событиями региона, его культурным наследием и значением для всей страны. Урок начали с показа фильма, который помог молодежи осознать свою связь с историей и традициями своих предков.

После просмотра участники обсудили гуманитарную миссию, реализуемую на территории Богородского округа. Ребята рассказали о текущих проектах, направленных на поддержку местных жителей, улучшение жизненных условий и восстановление инфраструктуры.

Такой формат урока способствовал не только углублению знаний о родном крае, но и формированию патриотического сознания среди молодежи. Участники активно задавали вопросы, делились своими впечатлениями, что создавало атмосферу живого диалога и взаимопонимания.