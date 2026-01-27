Урок мужества прошел в воскресенской библиотеке

В библиотеке номер 1 Воскресенска для старшеклассников лицея прошел урок мужества, посвященный блокаде Ленинграда. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Успех в единстве поколений».

Перед школьниками выступили депутат городского округа Дмитрий Конюшков и ветеран специальной военной операции Олег Ивашкин. Они подчеркнули важность взаимопомощи и поддержки в тяжелые времена.

Ребята просмотрели архивные фото- и видеоматериалы. Особое внимание на уроке уделили роли ученых в создании знаменитой «Дороги жизни» на льду Ладожского озера. Благодаря их расчетам с ноября 1941 по апрель 1942 года по ледовой трассе курсировали около четырех тысяч машин, а в январе 1943-го по ней даже прошли тяжелые танки для наступательной операции «Искра».

Мероприятие завершилось минутой молчания под звуки метронома в память о защитниках и жителях блокадного Ленинграда.