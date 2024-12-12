Урок мужества прошел в «Тридцать первой школе» в Химках

Собравшиеся узнали историю жизни и подвигов подполковника отряда специального назначения «Тайфун» Ивана Владимировича Маслова. Он участвовал в сражении с бандформированием в Дагестане в 2011 году. Герой пожертвовал собой: отвлек внимание противника, чтобы позволить товарищам отойти и перегруппироваться. Поступок Маслова обеспечил успех операции, он был посмертно награжден званием Героя России.

«Подвиги таких людей, как Иван Маслов, — это примеры истинной самоотверженности и любви к Родине. Их истории учат молодежь ценить мир и быть готовыми защищать свою страну», — отметил спикер Денис Леонов.

Школьники почтили память подполковника минутой молчания.

Отметим, что Урок мужества организовали в честь Дня Героев Отечества.