Урок мужества прошел в школе № 1 в Химках

Представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции из Химок провели урок мужества для учащихся школы № 1. Участники боевых действий Дмитрий Фризен и Владислав Степушин рассказали детям собственные истории, а также вспомнили подвиги товарищей.
Помимо лекции школьников ждала и интерактивная часть. Приглашенные гости показали собравшимся военную форму и боевое оружие. Дети смогли не только задать интересующие вопросы о представленных экспонатах современной истории, но и примерить солдатскую одежду.
Встреча стала частью проекта «Диалоги с героями». Программа позволяет подрастающему поколению ознакомиться с судьбами солдат, участвующих в специальной военной операции, и узнать больше о службе.
Отметим, что подобные уроки мужества помогают воспитать в молодежи дух патриотизма и уважение к героям Отечества.
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