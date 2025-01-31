Урок мужества прошел в школе имени Рыбникова в Воскресенске

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Единой России» «Новая школа». В нем приняли участие ученики школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова.
Руководитель военно-патриотического клуба «Шторм» Василий Мусатов рассказал учащимся о героизме советских солдат во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе также поделился своими личными воспоминаниями о службе. Школьники узнали много нового и интересного о различном вооружении, тактике боевых действий и значении боевого содружества и взаимопомощи.
На практической части урока ребята под руководством инструктора ознакомились с процессами сборки и разборки автомата Калашникова. Они оценили сложность и точность работы с военным оружием.
Патриотические мероприятия для молодежи проводятся в городском круге на регулярной основе.
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