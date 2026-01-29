Урок мужества прошел в музее Орехово-Зуева

Урок мужества, приуроченный к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, объединил историю Великой Отечественной войны и современности. Школьникам рассказали о героической обороне города на Неве и мужестве его жителей

Ветераны поделились фактами о 872 днях блокады, подчеркнув, что победа стала возможна благодаря не только военному мастерству, но и несгибаемой воле простых ленинградцев. В мероприятии также приняли участие руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО Вячеслав Шаронов и социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина и Илона Саломатчикова.

Логическим продолжением разговора о мужестве стала акция «Письмо солдату». Десятиклассники подготовили послания для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.