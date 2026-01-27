Урок мужества прошел в кадетской школе Воскресенска

В Воскресенской кадетской школе 26 января провели урок мужества под руководством ветерана боевых действий Василия Мусатова. Курсанты военно-патриотического клуба «Шторм» и инструкторы Союза десантников научили школьников обращаться с автоматом Калашникова и основам первой помощи.

Благодаря инструкторам Союза десантников школьники получили возможность не только услышать рассказы о службе, но и погрузиться в атмосферу воинской подготовки. Под их наблюдением ребята изучали азы обращения с легендарным автоматом Калашникова: учились собирать и разбирать оружие. Также школьники смогли примерить настоящее боевое снаряжение — бронежилеты и шлемы, которые носят солдаты в реальных условиях.

Не менее важной частью урока стало обучение основам первой помощи и элементам тактической медицины. Ребята узнали, как действовать в экстренных случаях, останавливать кровотечение, накладывать повязки и оказывать помощь пострадавшему до прибытия медиков.