Урок мужества прошел в гимназии № 23 в Химках

Урок мужества, посвященный дню рождению отряда мобильного особого назначения, состоялся в гимназии № 23, где ученики и взрослые узнали историю созданию спецотрядов и послушали рассказы об их деятельности. Участники обсудили важную роль бойцов в обеспечении безопасности страны.

Собравшихся приветствовала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева, которая рассказала об особенностях профессии, выбираемой людьми с сильным характером.

«Ребята услышали реальные истории службы и увидели, что за формой стоят люди — с характером, долгом и высокой ответственностью. Такие встречи формируют уважение и чувство сопричастности к истории своей страны», — подчеркнула Олеся Климачева.

Особенное внимание вызвал документальный фильм о буднях сотрудников спецподразделений. После его просмотра школьники делились своими впечатлениями и задавали вопросы о тренировках, буднях бойцах в спокойное время и мотивации, которая стоит за выбором этой профессии.

«Истории таких подразделений должны звучать в школах. Это помогает формировать понимание у подрастающего поколения: служба Родине — ответственность каждого», — отметил важность таких мероприятий муниципальный депутат Алексей Федоров.

Патриотическому воспитанию в Химках уделяется повышенное внимание. Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов обратил внимание, что в округе на постоянной основе проходят тематические уроки мужества, памятные акции и встречи с ветеранами.