Урок мужества памяти героев-десантников прошел в школе Химок

В школе-интернате «Кадетский корпус» 2 марта состоялось мероприятие, посвященное подвигу шестой роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ. Кадеты, педагоги и муниципальный депутат Руслан Шаипов вспоминали солдат, стоявших насмерть в бою.

Участники говорили о конкретных историях десантников, которые защищали друг друга до последнего. Кадеты читали стихи и выдержки из писем с фронта, создавая в зале атмосферу глубокого уважения и тишины.

Депутат Руслан Шаипов отметил, что подвиг героев учит не бояться трудностей, ценить товарищество и жить с честью каждый день.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева подчеркнула, что такие уроки сплачивают поколения. «Память оживает через рассказы и воспоминания. Школьники и взрослые узнают об историях тех, кто прошел через эти события», — поделилась она.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов добавил, что подобные мероприятия сохраняют почтение к истории и укрепляют связь между поколениями.