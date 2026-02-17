Урок мужества об Афганской войне прошел в Лосино-Петровском округе

В Биокомбинатовской школе прошел урок мужества с участием ветерана боевых действий, подполковника Сергея Терехова. Встреча состоялась 16 февраля и была посвящена памяти воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Почетным гостем мероприятия стал житель поселка Монино, кавалер ордена Красной Звезды, подполковник Сергей Валентинович Терехов. Ветеран поделился со школьниками личными воспоминаниями о событиях в Афганистане, рассказал о военной службе, быте советских солдат, их храбрости, дружбе и взаимовыручке в экстремальных условиях.

Ученики смогли задать гостю вопросы и получить живые ответы от очевидца исторических событий. Встреча позволила ребятам погрузиться в атмосферу тех лет, осознать ценность мира, свободы и достоинства.

Организаторы подчеркнули важность таких уроков для воспитания патриотического духа и уважения к защитникам Отечества. «Важно помнить о героизме, стойкости и самоотверженности тех, кто выполнил свой воинский долг до конца», — отметили они.

Встреча оставила глубокий след в сердцах учащихся. Многие выразили желание чаще общаться с участниками боевых действий, чтобы лучше понять историю своей страны и почерпнуть важные жизненные уроки.