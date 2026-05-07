Урок мужества о взятии Рейхстага прошел в Химках

В гимназии № 23 в Химках прошла встреча для учеников, родителей и педагогов. Ее посвятили событиям апреля 1945 года и водружению Знамени Победы над Рейхстагом.

В актовом зале гимназии состоялась программа с участием школьников и гостей. Ученики подготовили творческие номера, включая сценические постановки и вальс. Выступления сопровождались рассказом о ходе наступления Первого Белорусского фронта и штурме Берлина.

Особое внимание уделили теме сохранения исторической памяти. Перед участниками выступила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

«События апреля 1945 года показывают пример мужества, которое трудно представить. Мы говорим о них в школах, чтобы дети понимали цену мирного неба. Программа „Успех V единстве поколений“ помогает вести этот разговор честно и открыто», — сказала она.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил роль таких встреч в воспитании молодежи.

«Когда ребенок знает историю своей страны, он вырастает с крепкими внутренними опорами. Это формирует характер на всю жизнь», — сказал он.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов подчеркнул, что подобные встречи объединяют участников разных поколений. По его словам, это создает основу для устойчивого развития округа и укрепляет связь между жителями.