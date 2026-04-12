Урок мужества о взятии Кенигсберга прошел в Химках

Операция, которая вошла в историю как образец военного мастерства, мужества и силы духа советского солдата, вновь стала темой важного разговора с молодежью. 10 апреля в Детской школе искусств имени А. Н. Верстовского в Химках провели урок мужества, посвященный взятию советскими войсками крепости Кенигсберг в 1945 году.

В мероприятии приняли участие школьники, их родители, педагоги и почетные гости. С приветственным словом к собравшимся обратилась муниципальный депутат Ирина Спирина, которая подчеркнула, что за этой победой стояли колоссальная подготовка, продуманные действия командования и невероятное мужество советских солдат.

Ирина Спирина отметила, что мы обязаны сохранять память о таких событиях и рассказывать о них молодому поколению, потому что именно на этих примерах формируется уважение к своей стране, к ее защитникам и к великому подвигу нашего народа. Во время встречи гостям рассказали о подготовке к штурму одной из самых укрепленных немецких крепостей.

Участники урока узнали, что советское командование тщательно разрабатывало операцию, учитывая мощную систему обороны, большое количество укреплений, фортов и артиллерийских точек противника. Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что сегодня, когда в некоторых странах предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны, особенно важно сохранять историческую правду и передавать ее молодым.

Наталья Каныгина добавила, что мы должны делать все, чтобы новые поколения знали, кто на самом деле освободил Европу от нацизма, какой ценой была достигнута Победа и почему память о героизме советского народа не может быть искажена или забыта. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что цель таких встреч — объединение разных поколений жителей вокруг общих ценностей: любви к России и к своему городу.