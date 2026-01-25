Урок мужества о подвиге освободителей Новгорода прошел в Химках

21 января в кадетском корпусе Химок прошел урок памяти, посвященный 80-й годовщине освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Учащимся напомнили о ключевых событиях январской операции 1944 года и о тяжелых испытаниях, выпавших на долю города.

Депутат Химок Руслан Шаипов, обращаясь к кадетам, подчеркнул масштаб трагедии: «Почти два с половиной года город находился под оккупацией. Он был разрушен, лишен инфраструктуры, утратил множество культурных ценностей. Освободители вернули Новгороду жизнь ценой огромных усилий. Их стойкость и сила духа — пример для современных поколений». Подробности Новгородской операции представила педагог Оксана Просвиркина, а кадеты дополнили ее рассказ чтением стихов и фронтовых писем, что создало особую эмоциональную атмосферу.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила важность живого, понятного формата для диалога поколений. «Живой формат, эмоциональные выступления, человеческие истории позволяют каждому найти свой отклик», — сказала она. Урок памяти стал частью серии патриотических мероприятий в Химках, которые, как отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, объединяют жителей всех возрастов для сохранения исторической памяти.