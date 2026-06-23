Урок мужества о подвиге Лени Голикова провели в Химках

В молодежном центре «Каскад» в Химках прошел урок мужества, посвященный юному партизану Лене Голикову. Школьникам рассказали о его участии в Великой Отечественной войне и боевом пути в партизанском отряде.

В центре «Каскад» собрались школьники и представители местной власти. Встречу посвятили памяти Лени Голикова, одного из самых известных пионеров-героев. Он воевал в партизанском отряде и участвовал в диверсионных операциях против немецких войск. Особое внимание уделили его подвигам и обстоятельствам гибели в январе 1943 года.

Леня Голиков вступил в партизанский отряд в 16 лет. За время службы он участвовал в боях, подрывал вражеские эшелоны и уничтожил немецкую технику. По данным, которые озвучили участникам, на его счету десятки уничтоженных солдат и офицеров противника, а также несколько подорванных объектов инфраструктуры.

Открывая встречу, депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов отметил значение сохранения исторической памяти.

Имя Лени Голикова известно каждому, кто вырос в нашей стране. Важно, чтобы о нем знали и те, кто родился после распада Советского Союза. Для меня этот урок мужества — напоминание о том, что возраст не имеет значения, когда речь идет о защите Родины.

Школьникам показали документальный фильм о пионерах-героях. После просмотра состоялось обсуждение роли подвига и личной ответственности человека. Участники говорили о том, как понимать мужество в современном мире и почему важно сохранять память о событиях войны.

Депутат Химок Юлия Мамай подчеркнула, что подобные встречи помогают формировать у молодежи понимание истории и гражданской позиции. По ее словам, героизм связан с конкретными поступками и личным выбором.

Завершая встречу, участники отметили, что истории пионеров-героев остаются важной частью исторической памяти и воспитания подрастающего поколения.