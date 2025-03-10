Урок мужества о подвигах героев Отечества прошел в Лосино-Петровском

Для студентов Щелковского колледжа городского округа Лосино-Петровский сотрудник Дома культуры «Октябрь» Александр Яблонских провел урок мужества. Он рассказал ребятам о подвигах женщин-героев во время Великой Отечественной войны.

Мероприятие посвятили празднованию 80-летия Победы и Международному женскому дню, а также приурочили к Году защитника Отечества. Александр Яблонских показал учащимся исторические фотоматериалы. Студенты узнали о первых женщинах, получивших звание Героя Советского Союза, о героях Зое Космодемьянской, Зине Портновой и Юте Бондаровской. Ребятам также рассказали о летчицах отряда «Ночные ведьмы» и о космонавтах.

Отметим, что всего на войне сражались свыше 490 тысяч женщин.

«От всей души поздравляем с 8 Марта и желаем здоровья и долгих лет жизни тем женщинам, кто сражался на фронтах Великой Отечественной, служил в Советской армии или сегодня носит погоны и стоит на страже нашей Родины», — поздравили сотрудники Дома культуры «Октябрь».