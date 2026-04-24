Урок мужества о ликвидации аварии в Чернобыле прошел в Чехове

Мероприятие под названием «Чернобыль — наша боль и память» провели в центральной библиотеке. Участие приняли школьники и учителя из лицея № 4, представители общественных организаций и местные жители.

Присутствующим показали несколько видеофильмов об аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 26 апреля 1986 года. В ликвидации последствий этой техногенной катастрофы участвовали сотни тысяч человек, среди которых 426 жителей Чехова. Владимир Паутов, председатель городской общественной организации «Союз инвалидов „Чернобыль“» поделился с участниками своей историей. В 19 лет он добровольно участвовал в устранении последствий аварии. С августа по октябрь 1986 года работал в зоне радиоактивного заражения, за что был награжден медалями и знаками отличия.

Дети и взрослые узнали о причинах аварии, героях того времени, интересных фактах и событиях, а также об уникальной православной иконе «Чернобыльский спас». Также присутствующим показали фильм о памятнике местным ликвидаторам аварии, который был открыт в военном городке Чехов-2 в 35-ю годовщину трагедии. Кроме того, на мероприятии подняли темы опасности радиации, подвигах ликвидаторов, патриотизме солдат.