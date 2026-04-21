Урок мужества о Днепровско-Карпатской операции провели в школе Химок

В школе № 8 имени Матвеева в Химках 19 апреля прошел урок мужества, посвященный Днепровско-Карпатской операции советских войск в годы Великой Отечественной войны. Школьникам рассказали о ходе операции, ее значении и героизме советских солдат.

Участники мероприятия обсудили важность сохранения исторической памяти.

«Важно, чтобы подрастающее поколение знало и понимало историю своей страны, осознавало цену мира и свободы. Такие уроки помогают не только сохранить память, но и воспитать уважение к подвигу наших предков», — подчеркнула директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

«Связь поколений — это основа нашего будущего. Мы обязаны передавать правду о войне, чтобы молодежь росла с чувством гордости за свою страну и пониманием своей ответственности перед историей», — отметила депутат городского округа Химки Галина Болотова.

Депутат Юлия Ишкова добавила, что подобные встречи служат не только чествованием памяти, но и живым мостиком между эпохами, напоминая о вечных ценностях героизма и единства, которые сплачивают общество сквозь время.