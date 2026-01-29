Урок мужества о блокаде Ленинграда прошел в Орехово-Зуевском округе

27 января в России отметили 82-ю годовщину со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Этой дате посвятили урок мужества, который провели для десятиклассников Ликино-Дулевского лицея в музее «Мир исторической реконструкции».

На встречу со школьниками пришли руководитель Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа Вячеслав Шаронов, социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина и Илона Саломатчикова и другие почетные гости.

Ветеран СВО полковник Вячеслав Шевяков и член ассоциации Леонид Слитинский рассказали старшеклассникам о подвиге простых ленинградцев и защитников города. Ленинград стал единственным в мировой истории городом, который выдержал столь длительную осаду, заплатив за это непомерную цену. От голода, холода, бомбежек и артиллерийских обстрелов погибло более 632 253 мирных жителей.

В рамках мероприятия состоялась акция «Письмо солдату». Школьники написали теплые слова и пожелания нашим военнослужащим, которые сейчас выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Все эти письма отправятся к героям, чтобы поддержать их.

Такие мероприятия очень важны для сохранения исторической памяти и передачи знаний о героизме и стойкости ленинградцев молодым поколениям.