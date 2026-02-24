Урок мужества ко Дню защитника Отечества прошел в Химках

В школе № 29 городского округа Химки вместо обычных уроков звучали слова о долге, чести и судьбе Родины. Здесь встретились школьники, их родители, учителя и уважаемые гости.

День защитника Отечества стал поводом для разговора о несокрушимости духа народа. Ученикам рассказали об истории праздника, который берет начало со времен создания Красной Армии. Ребята вспомнили легендарных полководцев и героев прошлых лет, а также обсудили подвиги современных защитников.

«Живое общение, погружение в историю и примеры истинного героизма помогают ребятам понять, что патриотизм — это реальные поступки. Мы передаем эстафету памяти, чтобы дети росли благодарными гражданами», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Кульминацией встречи стал просмотр фильма «Офицеры». Картина о верности дружбе, любви и воинскому призванию тронула каждого. Фраза «Есть такая профессия — Родину защищать» сегодня звучит особенно остро.

Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что в округе проходят мастер-классы, открытые занятия, киносеансы, спортивные и культурные акции. Участники встречаются с бойцами специальной военной операции. Каждая такая встреча делает общество сплоченным и стойким.