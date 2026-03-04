Урок мужества ко дню взятия крепости Корфу прошел в школе Химок

В школе «Флагман» 3 марта состоялось тематическое занятие, посвященное 227-летию захвата эскадрой адмирала Ушакова крепости Корфу. Участникам рассказали об уникальной операции, в которой основой сил стал флот.

Историки подробно поведали о событиях Корфусской операции, геополитической ситуации конца XVIII века и формировании антифранцузской коалиции. Школьникам объяснили, почему штурм крепости вошел в число самых трудных военных задач своего времени.

Участникам показали видеоролики о взятии Корфу, рассказали о вкладе морской пехоты и значении победы для последующих кампаний российского флота в Средиземном море.

Депутат Химок Евгений Иноземцев отметил, что эта победа стала уникальной, поскольку принудила к сдаче мощную приморскую крепость силами флота.

«Русские воины проявили отвагу и героизм в ходе осады острова», — подчеркнул депутат Артур Каримов.

Депутат Юлия Мамай добавила, что такие уроки помогают молодежи уважать историю и осознавать ценность воинских подвигов.