Урок мужества ко Дню воинской славы провели в Солнечногорске

В Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске 17 апреля состоялся урок мужества для школьников, юнармейцев и кадетов. Мероприятие приурочили к памятной дате — Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Перед участниками выступили депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина и полковник в отставке, бывший заместитель начальника высших офицерских курсов «Выстрел» Юрий Лукашев. Они рассказали о Ледовом побоище, роли Александра Невского как полководца и дипломата, а также подчеркнули значение примеров мужества от древней Руси до современности.

В мероприятии также приняли участие депутат Совета депутатов округа, член местной фракции «Единая Россия» Владимир Дацюк и члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции Солнечногорска. Для школьников организовали посещение музея ратной и трудовой славы «Выстрел», где представлены экспонаты, связанные с военной историей.

«Одно дело — изучать историю по учебникам, и совсем другое — участвовать в таких живых мероприятиях, которые навсегда остаются в памяти. В музее мы видим портреты героев разных времен, людей, которые создавали наше государство и его славу. Важно передать молодежи это чувство сопричастности к великому наследию России», — подчеркнула Ирина Роднина.

Уроки мужества регулярно проводят в образовательных учреждениях и домах культуры округа. В них участвуют ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции. Основная цель мероприятий — сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и уважение к подвигам прошлого и настоящего.