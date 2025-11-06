Урок мужества ко Дню военного разведчика прошел в Химках

В спортивном комплексе «Родина» города Химки 5 ноября прошел урок мужества, посвященный Дню военного разведчика — празднику тех, чья деятельность всегда скрыта от посторонних, но от которой зависит судьба страны. На встрече собрались юные спортсмены, их родители и преподаватели.

Муниципальный депутат Николай Томашов отметил, что венная разведка — это настоящая элита армии.

«Это люди, чья работа требует не только высочайшего профессионализма, но и невероятного мужества, интеллекта и преданности Родине. Очень важно помнить свою историю, знать о подвигах тех, кто всегда был на острие защиты интересов страны», — сказал народный избранник.

Участникам встречи рассказали о создании 5 ноября 1918 года в Петрограде Регистрационного управления, ставшего прототипом легендарного Главного разведывательного управления. Военная разведка прошла славный путь, выполняя сложнейшие и рискованные задания в тылу противника и добывая ценную информацию.

«Сегодня военная разведка с доблестью выполняет свои боевые задачи в зоне специальной военной операции. Их работа, сопряженная с огромным риском, приближает общую победу. Мы гордимся нашими разведчиками и верим в них», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.