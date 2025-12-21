Урок мужества ко Дню сотрудника органов безопасности прошел в Химках

Лекция о работе органов государственной безопасности состоялась в Сходненском лицее № 21. Участниками стали ученики и педагоги образовательного учреждения.

С историей органов госбезопасности собравшихся познакомил учитель истории лицея Александр Казаковцев. Также участникам показали документальный фильм «Александр Назаров. Личное дело» о судьбе ветерана Великой Отечественной войны, генерала-майора.

В мероприятии поучаствовал заместитель председателя Совета депутатов округа Руслан Шаипов.

«Сегодня, в условиях сложнейшей международной обстановки, ФСБ России находится на переднем крае борьбы за мир и спокойствие в нашей стране. Ее сотрудники прикладывают максимум усилий, чтобы своевременно выявлять угрозы и обеспечивать надежную защиту государства и граждан», — сказал Руслан Шаипов.

Также участники обсудили роль органов ФСБ в ходе спецоперации.

«Сотрудники обеспечивают безопасность приграничных территорий, выявляют диверсионные угрозы и делают все возможное для защиты мирных граждан», — добавила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева