Урок мужества ко дню рождения Тани Савичевой прошел в Химках

Мероприятие, приуроченное ко дню рождения девочки, собрало жителей, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда. Участникам рассказали историю семьи Савичевых и показали значение ее дневника как свидетельства на Нюрнбергском процессе.

«Дневник Тани Савичевой несет в себе память о страданиях жителей во время блокады. Этот дневник стал напоминанием об ужасе войны, который тогда она переживала. Несмотря на все, она находила в себе силы и мужество записывать свидетельства военного преступления», — отметила депутат Химок Надежда Смирнова.

Участникам рассказали историю большой семьи Савичевых, которая осталась в осажденном Ленинграде и помогала фронту — шила обмундирование, рыла окопы и работала на заводе. В своем дневнике Таня отмечала даты смерти родных. Позже ее эвакуировали с другими детьми, но она была единственной из этой группы, кто не выжил. Ее записи стали вещественным доказательством бесчеловечности нацистской блокады на Нюрнбергском процессе.

«Подобные мероприятия позволяют нам передавать истинную историю нашей страны. Мы говорим о тех, кто с мужеством сражался за нашу Родину и всех нас и в очередной раз доказываем — никто не забыт, ничто не забыто», — подчеркнула химкинский депутат Юлия Мамай.

Как добавил депутат Артур Каримов, такие встречи объединяют поколения и воспитывают бережное отношение к исторической памяти, формируя чувство сопричастности к судьбе страны.