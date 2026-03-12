Урок мужества ко дню рождения Юрия Гагарина прошел в Химках

Урок объединил школьников, педагогов и почетных гостей, чтобы напомнить о великом подвиге, изменившем ход истории, и о ценности мирного неба. Участие в мероприятии приняли председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Полет Гагарина длился всего 108 минут. Это время изменило все. Космонавт объехал 30 стран, ему вручали высшие награды. А начиналось все здесь, в Химках. Двигатель для „Востока“ создали на „Энергомаше“. Без наших инженеров не было бы той самой улыбки, которую запомнил мир», — сказал Сергей Малиновский.

На встрече участникам показали уникальные кадры хроники подготовки Гагарина в Звездном городке, которые не публиковались в советское время. Школьники узнали и о человеческих качествах космонавта: он был заядлым волейболистом и в поездки всегда брал с собой полевые цветы.

Лидер Движения общественной поддержки Сергей Хвостов подчеркнул, что такие инициативы помогают передавать память о героях от старшего поколения младшему, сохраняя связь времен и уважение к истории страны.