Урок мужества ко Дню памяти и скорби провели для школьников в Подольске

Во втором корпусе гимназии № 4 прошел урок мужества «22 июня — день, который коснулся сердца страны», приуроченный ко Дню памяти и скорби, одной из самых трагических дат в истории нашей страны. Ровно 85 лет назад, в 4 часа утра 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, навсегда изменившая судьбы миллионов людей.

В мероприятии приняли участие порядка 90 школьников — воспитанников пришкольного лагеря. Торжественное открытие урока началось с внесения Государственного флага и звучания Государственного гимна России. В своей речи ведущий напомнил собравшимся о значении этой даты, о 1418 днях и ночах нечеловеческих испытаний, о мужестве и стойкости советского народа, отстоявшего свободу и независимость Родины.

Среди почетных гостей мероприятия были депутат окружного совета Андрей Филимонов и заместитель руководителя подольского отделения «Молодой гвардии» Михаил Исаков. Андрей Филимонов в своем выступлении подчеркнул, насколько важно хранить память о подвиге предков. Он напомнил о колоссальных потерях — по современным данным, в Великой Отечественной войне с советской стороны погибло более 27 миллионов человек — и процитировал строки из поэмы Роберта Рождественского, не теряющие актуальности и сегодня. В литературно-музыкальную композицию, подготовленную учениками школы, вошли проникновенные стихи, фрагменты исторических документов и музыкальные номера, передающие атмосферу тех суровых лет.

Особое впечатление на зрителей произвел вальс Победы. Дополнили программу военные песни, знакомые каждому поколению: они объединили всех присутствующих — и взрослых, и детей — в едином чувстве благодарности и памяти. В ходе урока прозвучали исторические аудиозаписи военных лет — голоса дикторов, сводки Совинформбюро, звуки фронтовой жизни, — которые помогли создать эффект полного погружения в эпоху.

Подобные мероприятия прошли во всех школах округа, они учат юных подольчан бережно хранить историческую правду, осознавать ответственность за сохранение мира и помнить, какой ценой было завоевано право жить под мирным небом.