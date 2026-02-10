Урок мужества ко Дню освобождения Грозного в 1999 году прошел в Химках

В школе «Лидер» в Химках состоялся урок мужества, посвященный годовщине освобождения Грозного от боевиков в 1999 году. Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Мероприятие началось с выступления воспитанников спортивной школы «Надежда», которые представили патриотический номер «Матушка Земля».

«Мы говорим и вспоминаем о событиях того времени, чтобы наше подрастающее поколение знало о значимых событиях в истории нашей страны. Мы сохраняем и передаем историческую правду, которая помогает формировать гражданскую идентичность и воспитывать патриотизм», — обратилась к участникам депутат Химок Юлия Мамай.

В ходе лекции школьникам и жителям рассказали о ходе боевых действий и целях операции, завершившейся освобождением города 6 февраля 2000 года.

«Во время Второй Чеченской кампании боевики не только воевали с федеральными войсками, но и уничтожали мирное население», — подчеркнул депутат Химок Артур Каримов.

Перед участниками также выступил ветеран боевых действий, майор в запасе Сергей Вересняк, рассказавший о важности поддержки военнослужащих. Как подытожил депутат Евгений Иноземцев, такие мероприятия направлены на патриотическое воспитание жителей Химок.