Урок мужества ко Дню освобождения Азова в 1943 году прошел в Химках

В химкинской школе «Наследие» состоялся урок мужества, посвященный годовщине освобождения города Азова от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Мероприятие, состоявшееся 8 февраля, познакомило участников с ключевыми этапами операции, в результате которой 7 февраля 1943 года город был освобожден от гитлеровских войск.

«Освобождение Азова не было бы возможным без героизма и мужества советских солдат. Они не только вернули свой город, но и поспособствовали освобождению Ростова. Победив гитлеровскую армию у Азова, советские солдаты приблизили всю страну к победе», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В 2017 году Азову было присвоено звание Города воинской доблести.

«Азовчане не забыли всего ужаса войны, они помнят, что их город практически полностью был разрушен. Чувство долга и мужественность жителей города проявляется во всевозможной помощи как для фронта, так и для мирных жителей», — отметил депутат Химок Глеб Демченко.

Депутат Татьяна Кавторева добавила, что подобные патриотические мероприятия, посвященные важным историческим датам, ежедневно проходят в городском округе Химки.