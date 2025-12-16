Урок мужества ко дню начала Городокской операции провели в Химках

В лицее № 10 города Химки состоялся патриотический вечер. Он был посвящен началу Городокской операции 1-го Прибалтийского фронта под командованием Ивана Баграмяна во время Великой Отечественной войны.

Важность этого события отметили на мероприятии.

«В современных реалиях важно помнить и чтить подобные события, ведь из них складывается общий путь к победе. Наши бойцы сейчас сражаются за нашу Родину, за нашу спокойную жизнь. Наша поддержка дает им стимул к героическим поступкам», — рассказал депутат Артур Каримов.

Гостям представили подробную лекцию о ходе операции и ее роли в освобождении оккупированных территорий. Спикеры отметили, что бои получили название по городу Городок, а 12 воинских частей удостоились почетных наименований «Городокские».

«Подобные боевые традиции продолжаются и до сих пор. Здесь нужно провести параллель с освобождением Авдеевки в ходе СВО, где доблесть подразделений, грамотное командование и следование боевым традициям приводят к стратегически важным победам», — выделил депутат городского округа Химки Евгений Иноземцев.

Завершилось мероприятие вручением благодарственных писем активным жителям Химок. Более 1800 историко-патриотических акций уже провели в городе — от фестивалей и лекций до мастер-классов. Депутат Надежда Смирнова отметила, что такие события необходимы для воспитания патриотизма и сохранения исторической правды.