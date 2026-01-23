Урок мужества ко Дню инженерных войск прошел в химкинском лицее

Учащимся рассказали об истории, эволюции и ключевой роли инженерных войск в современной армии. На уроке выступил председатель Совета депутатов, отметив высокий профессионализм этих подразделений.

Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений». Педагог лицея Александр Казаковцев представил историческую справку, рассказав, что первые подразделения, занимавшиеся строительством укреплений, ремонтом дорог и возведением мостов, появились еще во второй половине 17 века.

«Инженерные войска демонстрируют высокий профессионализм. От скорости и точности их работы зачастую зависят судьбы людей и успех боевых задач. Их вклад в современную специальную военную операцию продолжает расти», — подчеркнул председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Во второй части участники посмотрели тематический видеосюжет. Депутат Химок Руслан Шаипов отметил: «Уроки мужества проходят во всем Подмосковье и уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент патриотического воспитания».

Как добавила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева, подобные инициативы объединяют жителей разных возрастов и способствуют сохранению исторической памяти о защитниках Отечества.