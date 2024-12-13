«Урок мужества» ко Дню героев Отечества прошел в Чехове

В рамках празднования Дня Героев Отечества в Любучанской средней школе городского округа Чехов состоялся «Урок мужества». Мероприятие стало важной частью патриотического воспитания школьников, напомнив о ратных подвигах российского народа и значении таких понятий, как мужество, честь и любовь к Родине.

На встрече присутствовали кадеты, юнармейцы, активисты «Движения Первых», педагоги, ученики школы и семьи участников специальной военной операции. Почетными гостями стали военнослужащий Александр Петроченко, ветеран боевых действий Сергей Павленко и настоятель Христорождественского храма поселка Любучаны иерей Игорь Скороходов.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин отметил, что задача сегодня — донести ребятам, что подвиги нашего народа во все времена — это не просто факты из истории, а в первую очередь уроки. Эти уроки помогают нам понять, как в будущем обеспечить безопасность страны, ее свободу и независимость.

Старший лейтенант Александр Петроченко рассказал школьникам о своем опыте выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции, поделившись историей профессионального долга и ответственности. Ветеран боевых действий Сергей Павленко подробно остановился на работе по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Его инициатива «Столбовая. Вместе мы сила» уже собрала и отправила более тонны гуманитарного груза в зону проведения СВО, оказывая реальную поддержку защитникам Родины.

Диалог с почетными гостями вызвал живой интерес у школьников. Ребята задавали вопросы о службе, о том, что значит быть героем в современном мире, и как можно помочь тем, кто находится на передовой. Ответы гостей вдохновили детей и стали важным посылом для их дальнейшего развития.

«Урок мужества» стал не только данью памяти героям прошлого и настоящего, но и важным шагом в воспитании молодого поколения. Мероприятие объединило всех участников вокруг общей идеи — уважения к подвигам защитников Родины и стремления сохранить мир и свободу для будущих поколений.