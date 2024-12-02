Урок мужества ко Дню битвы за Москву провели в гимназии № 1 в Балашихе

Патриотическую встречу посетили депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и руководитель отделения «Боевого братства» в Балашихе Сергей Яковлев. Тарас Ефимов передал школьникам привет и наилучшие пожелания от ветерана Великой Отечественной войны Александра Золотова.

Также перед учениками выступил командир поисковой группы «Победа» в Балашихе Владимир Шульга. Он рассказал собравшимся о своей работе и о том, как проходили битвы того времени. Владимир Шульга показал ребятам экипировку и оружие военных лет. Школьникам рассказали о подвигах советских солдат и офицеров, сумевших остановить наступление фашистов на Москву в 1941 году. Ребятам представили архивные фотографии и график соотношения сил.

«Мы рассказали детям простым языком как проходила битва за Москву. Сложные аббревиатуры и изречения для ребят не совсем понятны, а когда ты просто и ясно рассказываешь о битвах и молодых солдатах, то видишь у школьников понимание важности данной темы. Сразу чувствуется, что работу проделали не зря», — поделился Владимир Шульга.

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