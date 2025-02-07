«Урок мужества» к годовщине Сталинградской битвы прошел в школе № 30 в Химках

Руководитель музея воинской и боевой славы школы № 30 Александр Титенок провел для жителей Химок открытый «Урок мужества». Присутствующим рассказали о разгроме советской армией немецких войск во время Сталинградской битвы.

По словам депутата Мособлдумы Михаил Раева, это сражение стало поворотным моментом в ходе Великой Отечественной войны.

«Победа в Сталинградской битве занимает важное место не только в героической летописи нашей страны, но и в мировой истории», — добавил он.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы «Химки. Успех в единстве поколений», которую реализуют в округе с начала июля прошлого года. Проект направлен на сохранение исторической памяти России.

«Особенно важно воспитывать патриотизм у молодого поколения, так как он формирует у них чувство гордости и ответственности перед обществом», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.