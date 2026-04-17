Урок мужества к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС провели в Волоколамске

Пятиклассники вместе с педагогами подготовили программу о событиях апреля 1986 года. Ребята рассказали об истории аварии, прочитали стихи и посмотрели документальный фильм. В завершение встречи прозвучала памятная песня.

Перед школьниками выступили заместитель главы округа Елена Филатова и председатель Совета депутатов Татьяна Шаргаева. Они напомнили, что последствия катастрофы затронули и Волоколамский округ. Здесь живут 11 человек, которые участвовали в ликвидации аварии.

«Важно помнить цену, которую заплатили люди за спасение других. Эта память помогает нам беречь мир и здоровье», — отметила Елена Филатова.

Исполняющая обязанности директора школы-интерната Ирина Шувалова поблагодарила учеников и педагогов за подготовку занятия.

«Вы проделали большую работу. Такие уроки формируют уважение к истории и к подвигу людей», — сказала она.