Урок мужества к 80-летию окончания Второй мировой войны прошел в Лосино-Петровском

В Биокомбинатовской школе городского округа Лосино-Петровский провели урок мужества на тему: «День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны». Учащиеся прослушали лекцию об этом памятном событии и посмотрели документальный фильм ФГБУ «Роспатриотцентр».

Кинолента была посвящена уникальной экспедиции на остров Шимшу. Представленный на мероприятии ролик помог собравшимся глубже понять значимость побед советского народа, важность сохранения исторической памяти и передачи ее из поколения в поколение. Для этого запустили проект «Письма с фронта». Каждый желающий может загрузить в архив фронтовую переписку своих родственников по ссылке.

Ранее губернатор Московский области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.