Урок мужества для студентов прошел в Богородском округе

Студенты Ногинского филиала «Государственного университета просвещения» и преподаватели встретились с героем Отечества, полковником, ветераном Центра специального назначения «Вымпел» Федеральной службы безопасности РФ Владимиром Силантьевым. Мероприятие прошло в День героев Отечества.

Владимир Силантьев обсудил со студентами важные темы, среди которых — угроза терроризма и вербовка молодежи в экстремистские и террористические организации посредством популярных социальных сетей. В рамках урока мужества полковник поделился воспоминаниями о пройденной службе, рассказал о настоящих героях.

Ребята услышали воспоминания о Беслане-2004 от непосредственного участника тех событий. С болью в сердце Владимир Силантьев рассказал о тех страшных трагических событиях 1–3 сентября, о героическом подвиге наших офицеров. Свое выступление он сопровождал архивными фото.

На протяжении всей беседы в зале царила тишина. С замиранием сердца ребята слушали выступающего. В конце встречи студенты и администрация Ногинского филиала университета поблагодарили Владимира Силантьева и Общественную организацию ветеранов органов госбезопасности за этот бесценный урок, который учит не только помнить прошлое, но и с честью смотреть в будущее.