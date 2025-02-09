Урок мужества для студентов колледжа прошел в Лосино-Петровском

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества для студентов подразделения Щелковского колледжа в Лосино-Петровском организовали урок мужества. Мероприятие провел сотрудник Дома культуры «Октябрь» Александр Яблонских.

Особым гостем урока стал Владо Душанович Зрнич — полковник, кандидат военных наук, доцент и участник Великой Отечественной войны. Он рассказал студентам о юных героях, которые, отложив школьные учебники и детские игрушки, брали в руки оружие, становились сынами полков, партизанскими разведчиками, работали на заводах и в колхозах, совершая подвиги, неподвластные даже взрослым.

Владо Душанович подчеркнул, что десятки тысяч детей за мужество и героизм были награждены орденами и медалями, а многим из них посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его рассказ тронул сердца студентов, напомнив о том, какой ценой была завоевана свобода.

Урок мужества стал важным напоминанием молодому поколению о храбрости, стойкости и самопожертвовании юных защитников Родины.