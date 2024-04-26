Урок мужества для школьников провели в Коломне | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 21:01 Урок мужества для школьников провели в Коломне Телеканал «360»

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Накануне Дня Победы в школе № 17 Коломны прошел особенный урок. Ребятам напомнили, как город внес неоценимый вклад в победу над фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

Коломна оказалась в самом эпицентре военных событий, когда ее предприятия быстро переключились на выпуск боеприпасов и военной техники. Всего здесь было изготовлено два миллиона мин и снарядов, 900 тысяч авиабомб и свыше 300 установок «Катюша». Такой вклад не остался незамеченным, и Коломна была удостоена звания «Город трудовой доблести».

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Ученикам также рассказали о героях войны, в том числе о легендарном Василии Зайцеве, дважды Герое Советского Союза, который совершил 427 боевых вылетов и сбил 34 вражеских самолета.

В этом году вместо традиционного шествия «Бессмертного полка» запускается акция «Окна Победы». Организаторы призывают размещать на окнах поздравления ветеранам, а также рисунки и фотографии героев, чтобы каждый мог почтить память тех, кто отдал жизнь за нашу свободу.

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