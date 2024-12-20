Урок мужества для школьников провели в кинотеатре «Рассвет» в Ногинске

В Богородском городском округе уроки мужества для школьников организовали в новом формате. Ребят пригласили в самый большой кинотеатр восточного Подмосковья — «Рассвет» в Ногинске. На встречу приехали ветераны боевых действий, участники СВО и депутаты.

Кинотеатр «Рассвет» в Ногинске не в первый раз собирает школьников со всего Богородского округа. Такие встречи проходят в Дни воинской славы России.

Перед учащимися выступили руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Владимир Хватов, депутаты Павел Ермилов, Павел Волнов, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, ветераны Вооруженных сил России. Школьникам показали фильмы, посвященные историческим событиям страны. В конце урока для всех участников встречи провели викторину и вручили подарки.

«Попытки ряда стран переписать мировую историю становятся все агрессивнее, их цель — разобщить и ослабить российское общество. Российские солдаты и офицеры в разные исторические времена героически отстаивали независимость, свободу и самобытность Родины. И сейчас наша страна переживает сложные времена. Россия вновь встала на защиту от нацизма, как наши отцы, деды и прадеды», — рассказал председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

На таких встречах школьники получают новые знания о родном крае. Патриотические мероприятия прививают у подрастающего поколения любовь к Родине.