Урок мужества для школьников прошел в библиотеке Воскресенска

Лицеисты услышали рассказ очевидца блокады и узнали о вкладе воскресенцев в защиту Ленинграда. Встреча завершилась традиционной минутой молчания.

27 января в Центральной библиотеке имени Инны Гофф прошел урок мужества «Ленинград. Блокада. Память». Мероприятие для учащихся лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В. организовал отдел краеведения.

Перед школьниками выступили заведующая отделом краеведения Елена Юрова и председатель Совета ветеранов округа Василий Дацюк, которые рассказали о самых тяжелых страницах истории блокады. Особенно сильное впечатление на ребят произвела встреча с Верой Боровиковой, пережившей блокаду в детском возрасте. Она поделилась личными воспоминаниями, а лицеисты смогли увидеть настоящие продуктовые карточки того времени и архивные кадры.

Член Союза писателей России Марина Горидько рассказала о воскресенских летчиках, которые сражались в небе над Ленинградом. Школьники также узнали, что в округе действует общество «Блокадники Ленинграда» под руководством Нины Пырковой. Совместно с писательницей Людмилой Чебышевой они издали уникальный сборник воспоминаний ленинградцев, переживших блокаду.