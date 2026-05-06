Урок мужества для школьников ко Дню Победы провели в Солнечногорске

В Солнечногорске на базе Дома культуры «Выстрел» прошло тематическое мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы. 5 мая для школьников организовали урок мужества под названием «Мужество и героизм наших земляков — солнечногорцев».

Перед учащимися выступил председатель Совета ветеранов городского округа Солнечногорск и Высших офицерских курсов «Выстрел» Геннадий Ефимов. Он рассказал о героях, в честь которых названы улицы округа, — Петре Тамойкине, Владимире Ухове и Евдокиме Баранове.

«Мы ведем работу по патриотическому воспитанию молодежи, рассказываем о традициях, о том, как воевали наши предки, как защищали свою многонациональную Родину. Это наша главная задача. И мы делаем все, чтобы потом пойти к памятникам, возложить цветы и еще раз поклониться нашему воинству», — отметил председатель Совета ветеранов городского округа Солнечногорск Геннадий Ефимов.

Каждое подобное занятие посвящают отдельным историческим темам. В их числе — битва за Москву, Сталинградская битва, Курская битва, а также итоги Первой мировой и Второй мировой войн.

«Уроки мужества позволяют юному поколению лучше понять историю своей страны, узнать о подвигах защитников Отечества и укрепить чувство гордости за своих земляков. Важно, чтобы школьники осознавали ценность мира и значимость героического наследия», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Подобные уроки мужества в муниципалитете проводят на регулярной основе.