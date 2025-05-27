Урок мужества для кадетов прошел в Солнечногорске

Урок мужества, посвященный выдающемуся российскому оружейнику Николаю Макарову, прошел в Радумльском лицее-интернате в Солнечногорске. Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» и цикла «Успех V единстве поколений».

Событие стало частью масштабной образовательной программы, направленной на знакомство молодежи с выдающимися личностями отечественной истории, чьи достижения способствовали укреплению национальной безопасности и развитию науки.

Кадетам рассказали не только о технических характеристиках и уникальных особенностях пистолета Макарова, но и о жизненном пути самого советского оружейного конструктора. Важное место в беседе заняло обсуждение ценностей труда и личностных качеств, необходимых для достижения целей, а также важных уроков, которые можно извлечь из истории Николая Макарова.

«Благодаря таким урокам мы можем внести вклад в развитие чувства гордости за нашу Родину и ее героев. Память о великих людях, таких как Николай Макаров, помогает молодежи понять ценность труда, ответственности и мужества. Это урок не только про оружие, но и про характер. Про выбор. Про мужество — в профессии, в деле, в жизни. Сохраняем связь поколений через память, знания и уважение», — отметил депутат окружного совета Владимир Красин.