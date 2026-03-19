Урок мужества для кадетов прошел в музее Зои Космодемьянской в Подольске

Сотрудники вневедомственной охраны организовали для учащихся школы № 18 имени Подольских курсантов поездку в музей Зои Космодемьянской в деревне Петрищево. Экскурсия, посвященная подвигу девушки, стала для ребят глубоким погружением в историю Великой Отечественной войны.

Школьники узнали о судьбе Зои, которая в 18 лет ушла в подполье и встала на борьбу с фашистами. В залах музея кадеты увидели подлинные вещи военного времени: личные документы, фотографии и предметы быта, которые помогли им представить трагические будни людей в оккупации.

«Ребята слушали очень внимательно и задавали много вопросов. Видно, что им это действительно интересно, они хотят знать правду о войне и гордиться своими героями», — поделилась впечатлениями сотрудник музея.

Живое общение с экскурсоводами и возможность прикоснуться к истории никого не оставили равнодушными. Администрация округа регулярно проводит подобные патриотические выезды для школьников, чтобы сохранить память о подвигах предков.