Урок мужества «Блокадный Ленинград» провели для школьников в Дмитрове

На встречу с учениками пришли жительница блокадного Ленинграда Александра Щипина, начальник регионального штаба Всероссийского военно-патриотического движения Дмитровского муниципального округа Владимир Кузовлев и члены Дмитровского отделения «Боевого братства».

Школьники узнали о блокаде Ленинграда, о том, как стойко держались в то время жители города на Неве. Александра Щипина рассказала учащимся об испытаниях, которые ей пришлось пережить, о холоде, голоде и тяжелейших условиях жизни в детском доме.

«Мы все внимательно слушали и запоминали. Потому что знаем: всегда надо помнить героев тех лет. Война — это страшно, а особенно для детей. Сейчас наши бойцы сражаются с украинскими фашистами, и мы верим, что победа будет за нами!» — поделились школьники.

По словам заместителя главы Дмитровского муниципального округа Ирины Костышиной, такие мероприятия играют ключевую роль в воспитании подрастающего поколения. Военно-патриотические уроки и занятия прививают школьникам качества, необходимые для успешной жизни в современном обществе.