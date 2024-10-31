Урок краеведения с историями о купцах провели школьникам в Лобне

В Краснополянской библиотеке в Лобне состоялся увлекательный краеведческий экскурс, посвященный истории купеческой династии Крестовниковых. Мероприятие организовала заведующая библиотекой Ольга Вязанкина, которая познакомила школьников с интересными фактами из истории микрорайона Красная Поляна.

В ходе экскурса были представлены уникальные экспонаты местного музея. Среди них — книга «Семейная хроника Крестовниковых», образцы пряжи с ткацкой фабрики и стенд с редкими фотографиями, отражающими историю и развитие региона. Особое внимание было уделено книге краеведа Татьяны Роговой «Лобня. Природа. История», которая также была представлена гостям мероприятия.

Школьники узнали о значительном вкладе семьи Крестовниковых в развитие Красной Поляны. В начале XIX века переславльский купец Козьма Васильевич Крестовников приобрел пустошь Поляну. Его сыновья основали ткацкую фабрику, которая успешно функционировала на протяжении сорока лет. В 1850 году Александр Козьмич Крестовников открыл прядильную фабрику, продолжив дело отца.

Четвертое поколение семьи оставило значительное наследие — были построены дома, магазины, больницы и другие объекты инфраструктуры, которые до сих пор служат жителям города. Экскурс позволил школьникам глубже понять историческое развитие их родного края и оценить вклад семьи Крестовниковых в его становление.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».