Урок ко Дню создания Северной военной флотилии провели в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В школе № 19 микрорайона Планерная в Химках прошел тематический урок, посвященный Дню создания Северной военной флотилии — 1 июня 1933 года. Встреча прошла в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

О героях Военно-морского флота рассказали школьникам в Химках. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова отметила, что Северный флот — это щит страны на арктических рубежах. За ним стоят тысячи моряков, которые служили в суровых условиях и выполняли задачи любой сложности.

Школьникам рассказали об истории создания флота и подвигах моряков в годы Великой Отечественной войны. Ребята узнали о ключевых сражениях, навсегда вписанных в летопись Военно-морского флота России.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский поделился, что формат открытого урока ценен тем, что ребята слушают и включаются в разговор. Это дает более глубокое понимание темы.

В школе № 19 тематические уроки с приглашенными гостями продолжатся. Лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская добавила, что интерес молодого поколения к таким темам подтверждает востребованность живых встреч — формат необходимо расширять.